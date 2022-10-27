В Ингушетии проходит осенняя посевная кампания

По информации Минсельхоза региона, посевные площади подготовлены, внесены все необходимые удобрения. Всего в Ингушетии запланировано высадить озимых культур под урожай 2023 года на площади 27 612 га.

В настоящее время уже засеяно 10 802 гектара, что составляет более 39% от плана. В частности, ингушские аграрии уже посеяли 4232 га пшеницы, 4020 га ячменя и 2550 га озимого рапса.