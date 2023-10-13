Выставка

В Ингушетии проходит передвижная выставка Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялось открытие выставки «Лермонтов — художник», сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, экспонаты предоставлены Государственным Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» Пензенской области.

Участниками церемонии открытия выставки стали общественные и государственные деятели, творческая интеллигенция, учащаяся молодежь.

Открыла мероприятие заместитель регионального министра культуры Макка Куртоева. Она поблагодарила организаторов выставки за предоставленную возможность познакомиться с творческим наследием великого русского поэта.

Более подробно о выставке рассказала специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Тарханы» Елена Погодина. Присутствовавшие на мероприятии узнали о событиях, изменивших судьбу поэта, о службе на Кавказе, и о том, как Кавказ вдохновлял Лермонтова на художественное творчество.

Все выступающие отметили, что подобные передвижные выставки позволяют знакомиться с различными музеями нашей страны, не выезжая в другие регионы, и развивать связи не только между учреждениями культуры, но и регионами России в целом.

На мероприятии также прозвучали стихи Лермонтова в исполнении студентов филфака Ингушского государственного университета.

Собеседник напомнил, что выставка продлится до 29 ноября, посетить ее можно также по программе «Пушкинская карта».

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