Профилактика

В Ингушетии проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

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В Ингушетии проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ, с учетом рисков формирования микст инфекции, вызванной COVID-19 и сезонными ОРВИ и гриппом, пройти вакцинацию очень важно.

Как сообщили в Минздраве региона, в настоящее время в государственных учреждениях здравоохранения республики имеется в наличии вакцина «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения. Вакцина «Совигрипп» — это современная отечественная вакцина. Она надежно защищает от возбудителей гриппа, циркулирующих в нынешнем сезоне.

Отмечается, что вакцинация от гриппа особенно показана лицам старше 60 лет, а также тем, кто часто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями или страдает хроническими соматическими заболеваниями,

Пройти вакцинацию против гриппа жители Ингушетии могут в любой рабочий день в поликлиническом учреждении по месту жительства. Записаться на прививку от гриппа можно на портале Госуслуг.

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