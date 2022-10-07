В Ингушетии проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

Как сообщили в Минздраве региона, в настоящее время в государственных учреждениях здравоохранения республики имеется в наличии вакцина «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения. Вакцина «Совигрипп» — это современная отечественная вакцина. Она надежно защищает от возбудителей гриппа, циркулирующих в нынешнем сезоне.

Отмечается, что вакцинация от гриппа особенно показана лицам старше 60 лет, а также тем, кто часто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями или страдает хроническими соматическими заболеваниями,

Пройти вакцинацию против гриппа жители Ингушетии могут в любой рабочий день в поликлиническом учреждении по месту жительства. Записаться на прививку от гриппа можно на портале Госуслуг.