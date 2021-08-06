В Ингушетии проходит сельскохозяйственная микроперепись

Сельскохозяйственная микроперепись — это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов, которому подлежит не менее 30% сельхозпроизводителей. Сведения о посевных площадях указываются в переписных листах под урожай текущего года, поголовье сельскохозяйственных животных и площади многолетних насаждений — по состоянию на 1 августа.

С помощью микропереписи специалисты соберут информацию о ресурсах, которыми владеют фермерские и подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные организации и садоводческие объединения, а также данные о результатах их деятельности, о поголовье скота и многом другом.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходит раз в 10 лет, а микропереписи проводят в течение пяти лет после завершения основной переписи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, согласно проведенному районированию на территории республики сформировано 16 инструкторских и 93 счетных участка. Объектами сельскохозяйственной микропереписи в Ингушетии станут 340 сельскохозяйственных организаций, 1948 крестьянских (фермерских) хозяйств, 222 индивидуальных предпринимателя, 44371 личных подсобных и других хозяйств.

Дополнительную информацию о проведении СХМП-2021 можно получить по телефону: 8 (8734) 72-26-32.