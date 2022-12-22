В Ингушетии проходит семинар по повышению квалификации учителей математики

Как сообщили в Минобрнауки региона, мероприятия организованы в рамках курса повышения квалификации педагогов «Система работы учителя математики по подготовке обучающихся основной школы к математическим конкурсам и олимпиадам». В них принимают участие более 30 педагогов со всей республики.

Семинар проводит кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры высшей математики Московского физико-технического института (МФТИ) Анна Габдурафикова.

Отмечается, что курс нацелен на совершенствование профессиональных компетенций слушателей по работе с одаренными детьми и способствует формированию целевых установок у педагогического сообщества, ориентирующее детей на поступление в вузы технического и физико-математического направления без прохождения вступительных испытаний.