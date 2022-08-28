В Ингушетии проходит шахматный турнир памяти общественного и государственного деятеля Султана Плиева

Состязания юных шахматистов проходят в спортивно-тренировочном центре «Мужичи», который носит имя Султана Плиева. На открытии турнира побывали первый заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев, министр физической культуры и спорта Али Дошхоклоев.

Евлоев пожелал спортсменам успехов, отметив, что подобные события важны для молодежи, сообщается в Телеграм-канале правительства.

«Они помогают ребятам раскрыть заложенный потенциал, реализовать свои умения и навыки, а здоровая конкуренция позволяет проявить себя и подстегнуть к новым победам, повышению уровня знаний», — сказал вице-премьер.

Участники поделят между собой 24 призовых места, из них 10 мест в общем зачете, 5 — среди девочек, а также по 3 призовых места в каждой категории среди детей 2010, 2012 и 2014 и моложе. Призовой фонд составляет — 100 100 тыс. рублей.

Советский общественный и государственный деятель, председатель Сунженского райисполкома, депутат Верховного совета ЧИАССР четвертого созыва Султан Хадисович Плиев родился 19 августа 1910 года в городе Назрани Назрановского округа Терской области. Умер в марте 1989 года.

В 1930 году окончил педагогический техникум в городе Орджоникидзе (Владикавказе). Работал сначала преподавателем курсов советского актива, затем инспектором Ингушского ОблОНО в Орджоникидзе. В 1934 году поступил, а в 1937-м окончил аспирантуру Горского научно-исследовательского института имени Кирова в Ростове-на-Дону. Работал на различных партийных и хозяйственных должностях.

В его честь названа база отдыха в сельском поселении Мужичи Сунженского района, созданию которой он и способствовал, улицы в городе Сунже и сельском поселении Плиево Назрановского района.