В Ингушетии проходит третий этап XXXIII конференции региональных единороссов

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ИРО партии, мероприятие проходит во дворце культуры города Назрани. В нем принимают участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, депутаты Народного собрания и делегаты.

На конференции, которая проводится с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса, будет утверждена предвыборная программа Ингушского регионального отделения «Единой России».