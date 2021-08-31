Конференция

В Ингушетии проходит третий этап XXXIII конференции региональных единороссов

0

Состоялось открытие третьего этапа XXXIII конференции Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ИРО партии, мероприятие проходит во дворце культуры города Назрани. В нем принимают участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, депутаты Народного собрания и делегаты.

На конференции, которая проводится с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса, будет утверждена предвыборная программа Ингушского регионального отделения «Единой России».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная Дню знаний
В Ингушском государственном университете учебный год начнется 6 сентября
Молодежный театр Ингушетии поставил новый спектакль «Мачеха Саманишвили»
На селе как в городе: «Ростелеком» охватил оптикой станицу Павлодольскую в Северной Осетии
Жители формируют основные запросы, которые должны учитываться в планах «Единой России» — Микаил Илезов
Шесть причин смотреть Wink в сентябре: главные премьеры видеосервиса
В Ингушетии для снижения уровня бедности заключили социальные контракты с 622 семьями
В Ингушетии успешно реализуется федеральная программа по модернизации первичного звена здравоохранения
Ингушские единороссы считают, что с общественной поддержкой можно добиться повышения качества жизни людей
От жителей Ингушетии поступило более 23 тыс. предложений для народной программы «Единой России»
Ингушские спортсмены стали победителями открытого чемпионата по джиу-джитсу

Главное

Яндекс.Метрика

 