В Ингушетии проходит Вахта памяти «Терский рубеж»

По словам собеседника, старт мероприятию дан в городе воинской славы Малгобеке 17 августа. В течение двадцати дней поисковики регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также Московской, Астраханской, Брянской областей и Республики Алтай будут проводить поисковые работы вдоль Терского хребта и Алханчуртской долины.

«Мы с коллегами отработаем несколько участков, где ранее уже проводили поисковые работы, — рассказал руководитель Вахты памяти Иса Сардалов. — По сведениям из Центрального архива Министерства обороны РФ, на Терском хребте погибло и пропало без вести большое количество бойцов и командиров Красной армии. И есть уверенность, что не все они найдены и захоронены».

По словам участников экспедиции, ими найдены стрелковые ячейки, в которых находились красноармейцы, о чем свидетельствует огромное количество стреляных гильз от советской винтовки Мосина и пистолета-пулемета Шпагина.