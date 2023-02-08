В Ингушетии проходит всероссийская акция «Дарите книги с любовью»

Ежегодная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, продлится до 14 февраля. Ее цель — побуждать людей дарить детям книги.

В библиотеках, музеях и школах республики организованы пункты сбора книг для детских учреждений. Также запланированы литературные конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с детскими писателями.

Региональный оператор акции — Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева.