Акция

В Ингушетии проходит всероссийская акция «Дарите книги с любовью»

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В Ингушетии стартовала всероссийская акция «Дарите книги с любовью», сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

Ежегодная акция, приуроченная к Международному дню книгодарения, продлится до 14 февраля. Ее цель — побуждать людей дарить детям книги.

В библиотеках, музеях и школах республики организованы пункты сбора книг для детских учреждений. Также запланированы литературные конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с детскими писателями.

Региональный оператор акции — Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева.

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