Выборы-2021

В Ингушетии проходит второй день предварительного голосования «Единой России»

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Во всех муниципалитетах Ингушетии проходит электронное предварительное голосование «Единой России», стартовавшее 24 мая.

«На сегодняшний день региональной партией «Единая Россия» организована вся работа для удобного голосования избирателей не только в онлайн-формате, но и офлайн, непосредственно на избирательных участках», — сообщил газете «Ингушетия» cекретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Илезов.

Он отметил, что процедура онлайн-голосования предельно прозрачна и максимально защищена от стороннего вмешательства.

«Партия постоянно работает над тем, чтобы обеспечить максимально прозрачный результат электронного волеизъявления», — подчеркнул он.

По словам Илезова, предварительное голосование позволит значительно обновить представительство партии. Более 120 участников предварительного голосования в республике — это новые лица, не являющиеся действующими депутатами.

«Единая Россия» — партия народного большинства, учитывающая мнения значительного числа жителей. В списках партийцев окажутся лишь те, кто сможет защитить их интересы. При этом система голосования не предусматривает преференций за статус кандидата, биографию и политический опыт», — подчеркнул секретарь региональной партии ЕР.

Офлайн-голосование пройдет 30 мая на более чем 25 избирательных участках по всей республике.
До окончания регистрации выборщиков осталось всего 3 дня (до 28 мая). Илезов подчеркнул, что для партии очень важно мнение избирателей.

«Ваш голос очень ценен. Поддержите того, кому вы доверяете, кто на ваш взгляд достоин представлять ваши интересы на государственном и региональном уровне», — сказал он.

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