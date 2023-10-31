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В Ингушетии проходит выставка Игоря Хоронько «Соединяя пространство»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходит персональная выставка члена Союза художников России Игоря Хоронько в рамках акции межрегионального значения «Соединяя пространство», сообщил нашему изданию представитель учреждения Алихан Гаирбеков.

По его словам, выставка, на которой художник представил более 60 своих работ, в нашей республике проходит при поддержке регионального управления Росреестра.

«Акция «Соединяя пространство» стартовала в Ставрополе. Затем она прошла в различных регионах Северного Кавказа. Конечным пунктом станет город Луганск. Регионам, участвующим в акции, художник передает в дар по одной своей картине. Еще 25 своих работ Игорь Хоронько передаст в дар Луганской Народной Республике для пополнения пострадавших в ходе военных действий музейных фондов города Луганска», — рассказал Алихан Гаирбеков.

На торжественной церемонии открытия выставки выступили руководитель управления Росреестра по СКФО Вячеслав Песков, и. о. заместителя министра культуры Ингушетии Макка Куртоева, руководитель Росреестра по Республике Ингушетия Андрей Борисов, директор филиала ППК «Роскадастр» по РИ Рукият Додова, заслуженный деятель искусств Ингушетии Алихан Майриев и другие. Все ораторы отметили высокий талант художника и важность таких мероприятий.

В свою очередь Игорь Хоронько поблагодарил гостей мероприятия за поддержку акции и преподнес в дар музею ИЗО одну из своих работ. После официальной части он провел мастер-класс для юных художников, на котором рассказал о тонкостях пленэрного мастерства.

Персональная выставка Игоря Хоронько продлится в музее ИЗО Ингушетии до 7 ноября. Выставка доступна по федеральной программе «Пушкинская карта», добавил собеседник.

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