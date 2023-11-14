Выставка

В Ингушетии проходит выставка «Наконечники стрел от древности до средневековья»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стартовала выставка «Наконечники стрел от древности до средневековья», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«В фондах музея хранится достаточно много наконечников стрел, обнаруженных на территории республики. Также обширную коллекцию стрел в дар нашему музею передал археолог Джабраил Чахкиев», — рассказал собеседник.

По его словам, в рамках выставки будут представлены стрелы нескольких разновидностей: ромбовидные, бронебойные, срезни, дротики и так далее.

Отмечается, что выставка продлится до 17 ноября. Посетить ее можно в рамках федеральной программы «Пушкинская карта».

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