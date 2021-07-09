В Ингушетии проходит выставка РОСИЗО «Вдохновленные солнцем»

Совместный проект ингушского музея и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представил гостям мероприятия 138 произведений. В основном все представленные авторы — заслуженные и народные мастера не только Российской Федерации, но и Советского Союза. Экспозиция выставки охватывает широкую географию: Грузия, Армения, Азербайджан, Дагестан, Осетия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Все эти регионы отличаются культурой, менталитетом, навыками и традициями, и в то же время искусство Кавказа и Средней Азии объединяет чувство народности, уважение к традициям предков.

На открытие выставки пришли представители творческой и научной интеллигенции, официальные лица, сотрудники региональных министерств и ведомств, руководители учреждений культуры, художники, писатели и общественные деятели.

Министр культуры Темерлан Дзейтов выразил благодарность исполняющей обязанности главного хранителя музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Наталье Гагиевой и руководству ингушского музея ИЗО за проведение выставки. Он отметил, что она стала настоящим подарком жителям и гостям республики.

«Каждую экспозицию музея жители региона ждут, как знаменательное событие в культурной жизни Ингушетии. Уверен, что данная выставка не является исключением. Фонды РОСИЗО — это кладезь уникальных экземпляров художественного искусства, и сегодня мы имеем прекрасную возможность лицезреть часть из них», — отметил министр.

Председатель горсовета Карабулака Магомед Мартазанов отметил, что выставка стала прекрасной возможностью познакомиться с культурой других народов. Также на мероприятии выступили народный художник Ингушетии Багаудин Сагов, заслуженный деятель искусств республики Адам Галаев, председатель комитета по защите прав военнослужащих Радимхан Могушкова, поэтесса Зарета Ахильгова и многие другие. В своих выступлениях гости выражали восхищение представленной выставкой и отмечали ее значимость для жителей Ингушетии.

Особым подарком для гостей мероприятия стало вокальное выступление заслуженных артисток республики Хавы Евлоевой и Суммайи.

Выставка «Вдохновленные солнцем. Живопись и декоративно-прикладное искусство народов Кавказа и Средней Азии» продлится до 15 августа 2021 года.