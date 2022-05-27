В Ингушетии проходит выставка Шуайнат Максудовой «Краски жизни родного Чоха»

«На своей персональной выставке Шуайнат представила более 20-ти разножанровых живописных картин, созданных в разные периоды жизни. Работы художницы могут вписаться в любой интерьер и освежить любое пространство, они созвучны вкусам и чаяниям как любителей изобразительного искусства, так и профессионалов», — рассказала куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.

По ее словам, художница создала множество живописных произведений, среди которых пейзажи, натюрморты и портреты героев дагестанских легенд. Основной тематикой ее работ является неповторимая красота и необъятные горизонты прекрасной дагестанской земли и, конечно же, родного села Чох.

Открыла мероприятие директор музея Любовь Тумгоева, которая зачитала приветственный адрес министра культуры Ингушетии и вручила Максудовой диплом за проведение персональной выставки, а также благодарственное письмо за переданную в дар музею картину.

Народные художники Ингушетии Муса Мартазанов, Лидифа Мержоева, Хож-Ахмед Имагожев и Багаудин Сагов, художник Султан Гадаборшев высоко оценили творчество молодой коллеги, отметив, что ее пейзажи очень легкие, несмотря на то что в них нет ярких и пестрых цветовых гамм, и пожелали ей всех высот, которых может достичь художник.

В завершение торжественной части мероприятия Шуайнат Максудова поблагодарила всех присутствующих за поддержку и добрые пожелания.

Познакомиться с картинами дагестанской художницы можно до 23 июня текущего года. Выставка также доступна всем обладателям «Пушкинской карты».