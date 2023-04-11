Юнармия

В Ингушетии проходит юнармейская акция «Верни герою имя»

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Ингушские юнармейцы привели в порядок стелу, воздвигнутую в память о подвиге воинов 337-й стрелковой дивизии, и территорию вокруг нее, рассказали нашей газете в региональном штабе детского движения.

«В октябре 1942 года бойцы 337-й стрелковой дивизии покрыли себя неувядаемой славой, устояв против врага в Малгобекской оборонительной операции. 9 октября 1942 года дивизия прибыла в район Малгобека и до конца декабря удерживала рубежи на всём участке фронта», — рассказал наш собеседник.

Он отметил, что трехметровая стела была установлена в 1978 году ставропольскими студентами с участием защитников города от немецко-фашистских захватчиков.

Субботник прошел в рамках Всероссийской военно-патриотической юнармейской акции «Верни герою имя».

 

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