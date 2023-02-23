Память

В Ингушетии проходят акции к годовщине сталинской депортации 1944 года

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Памятная акция к годовщине сталинской депортации 1944 года на Мемориале памяти и славы в Назрани

В республике 23 февраля проходят траурные мероприятия и благотворительные акции в связи с 79-й годовщиной депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

Как передал корреспондент газета «Ингушетия», основное памятное мероприятие с участием Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, старейшин, общественников, представителей органов исполнительной и законодательной власти состоялось на Мемориале памяти и славы в Назрани у комплекса «Девять башен» в Назрани, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов.

Акция по исламской традиции началась с чтения хафизом аята из Корана. Собравшиеся помолились за жертв сталинского произвола.

Глава Ингушетии отметил, что страшная трагедия выявила лучшие черты народа — сплоченность, отзывчивость, силу традиций, мужественный дух и непоколебимую уверенность, что обязательно народ вернется на родную землю и будет строить новую жизнь.

«Для маленького ингушского народа депортация стала огромной трагедией, тяжким испытанием, актом горькой несправедливости. В каждой ингушской семье есть своя история тех событий, воспоминания о которой и сегодня заставляют содрогнуться от боли. И сколько бы лет ни минуло, ингуши всегда будут помнить и передавать эту память своим детям и внукам», — сказал руководитель республики.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства региона, в мечетях в городах и районах 23 февраля проводятся религиозные обряды, посвященные памяти жертв депортации.

К этой дате в государственных музеях региона проводятся выставки картин, посвященные жертвам ссылки. Министерством культуры совместно с администрациями муниципалитетов организованы литературно-тематические вечера «Память о прошлом», читательские конференции и показ театральных спектаклей к трагической дате февраля 1944 года.

По инициативе Калиматова малоимущим семьям раздали более 6 тонн мяса.

В обеспечении общественного порядка и мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций задействованы сотрудники МВД и МЧС, региональное ФСБ, войск национальной гвардии.

Напомним, 23 февраля 1944 года в один день 91 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в измене родине. В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей. В 1957 году репрессированные народы, в том числе, ингуши, были реабилитированы.

В феврале 2017 года в преддверии годовщины трагедии депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона.

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