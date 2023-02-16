Концерт

В Ингушетии проходят благотворительные концерты в поддержку семей участников СВО

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В Ингушетии продолжаются благотворительные концерты в поддержку военнослужащих — участников СВО. Очередной концерт артистов филармонии имени Ахмета Хамхоева состоялся в Доме культуры села Али-Юрт Назрановского района.

Как сообщила пресс-служба филармонии, концерт «Согреем музыкой сердца» прошел в рамках акции, организатором которой является региональное министерство культуры.

Своими композициями зрителей порадовали вокалисты Хава Евлоева, Залина Горчханова, Зелимхан Барханоев, Мовсар Аксагов, Лолита Хашагульгова, Абдулла Балаев, Хадижа Бекова, Заур Цуроев, Джабраил Кантышев, женская вокальная группа «Дека илли». Конферансье Рита Мерешкова как всегда блестяще провела концертную программу.

По словам организаторов мероприятия, все вырученные средства будут направлены в поддержку семей мобилизованных.

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