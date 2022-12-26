В Ингушетии проходят детские новогодние утренники

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В Ингушетии начались детские новогодние утренники, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Так, в Доме культуры сельского поселения Сагопши дети собрались на новогоднее представление «Пусть праздник всем подарит чудо». В гости к ребятам пришли с подарками Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодняя программа для детей была насыщена различными веселыми играми и конкурсами, за победу в которых каждый получал сладкий подарок.

«Праздничная атмосфера сразу же захватила наших маленьких участников и подарила им хорошее настроение. Детский праздник завершился лезгинкой, мальчишки и девчонки продемонстрировали свое умение танцевать национальный танец», — рассказала художественный руководитель ДК Лейла Коригова.

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