В Ингушетии проходят детские новогодние утренники

Так, в Доме культуры сельского поселения Сагопши дети собрались на новогоднее представление «Пусть праздник всем подарит чудо». В гости к ребятам пришли с подарками Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодняя программа для детей была насыщена различными веселыми играми и конкурсами, за победу в которых каждый получал сладкий подарок.

«Праздничная атмосфера сразу же захватила наших маленьких участников и подарила им хорошее настроение. Детский праздник завершился лезгинкой, мальчишки и девчонки продемонстрировали свое умение танцевать национальный танец», — рассказала художественный руководитель ДК Лейла Коригова.