В Ингушетии проходят мероприятия по трудоустройству молодежи

«В данной сфере одним из ключевых стремлений является обеспечение молодежи возможностей для временного и постоянного трудоустройства. Проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение доступа молодых людей к работе и создание условий для их профессионального развития», — рассказал собеседник.

По его словам, организаторы циклов активно взаимодействуют с работодателями и предоставляют молодежи возможность ознакомиться с различными профессиями и отраслями экономики региона.

Отмечается, что среди осуществляемых инициатив включены ярмарки вакансий, где молодые люди имеют возможность обрести высокооплачиваемую работу, а также получить ценные советы от экспертов в области трудоустройства и профессиональной подготовки.