В Ингушетии проходят мероприятия по трудоустройству молодежи
В республике активно реализуются мероприятия по трудоустройству молодых людей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.
«В данной сфере одним из ключевых стремлений является обеспечение молодежи возможностей для временного и постоянного трудоустройства. Проводятся специальные мероприятия, направленные на обеспечение доступа молодых людей к работе и создание условий для их профессионального развития», — рассказал собеседник.
По его словам, организаторы циклов активно взаимодействуют с работодателями и предоставляют молодежи возможность ознакомиться с различными профессиями и отраслями экономики региона.
Отмечается, что среди осуществляемых инициатив включены ярмарки вакансий, где молодые люди имеют возможность обрести высокооплачиваемую работу, а также получить ценные советы от экспертов в области трудоустройства и профессиональной подготовки.