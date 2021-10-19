В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 90-летию писателя Анатолия Приставкина

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная 90-летию известного российского писателя, общественного деятеля Анатолия Приставкина, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На выставке представлены материалы, отражающие жизненный и творческий путь выдающегося писателя, военное детство которого, как и многих беспризорников, прошло на Северном Кавказе, откуда до этого были депортированы ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы. Воспоминания о событиях того времени легли в основу повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».

А в Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошел показ экранизации этой повести. Впервые произведение было опубликовано в 1987 году и отмечено Государственной премией, а уже в 1989 году было экранизировано ингушским кинорежиссером Суламбеком Мамиловым.

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