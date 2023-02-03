В Ингушетии проходят мероприятия в рамках Года педагога и наставника

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошло мероприятие в рамках объявленного в России Года педагога и наставника, сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

По словам собеседника, беседу со школьниками на тему «Гордое имя — учитель!» провела культорганизатор ДК Ашат Хамхоева. Она рассказала ребятам о профессии учителя, которая требует от человека, выбравшего ее, много терпения и понимания, о роли преподавателя в воспитании достойных членов общества.

Целью мероприятий Года педагога и наставника является повышение престижа данной профессии на качественно новый уровень, признание особого статуса педагогических работников, в том числе тех, кто занимается наставнической деятельностью.

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