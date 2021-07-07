Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, после построения, команды участников соревновались в этапах «Комплексные силовые упражнения», «Полоса препятствий» и «Комбинированная пожарная эстафета».

В первый день соревнований, ребята состязались за звание лучшего в таких этапах, как «Комплексные силовые упражнения», «Полоса препятствий» и «Комбинированная пожарная эстафета». Уже после ужина ребят ждал конкурс «Стенгазета» и культурно-массовые мероприятия.

Напомним, в Ингушетии проходят седьмые межрегиональные соревнования «Школа безопасности», в которых принимают участие команды из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.