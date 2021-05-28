МЧС

В Ингушетии проходят учения спасателей в условиях землетрясения

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Под руководством Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю в Ингушетии проходит комплексная тренировка по отработке вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства региона.

«В рамках тренировки Главное управление МЧС России по республике было приведено в режим повышенной готовности, организовано оповещение и сбор личного состава, а также проведена проверка готовности аэромобильной группировки к реагированию. В завершение мероприятия руководство Главного управления МЧС России по Ставрополью совместно с Главным управлением МЧС России по Ингушетии проведут совещание в режиме видео-конференц-связи по подведению итогов комплексной тренировки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные тренировки позволяют реально оценить масштаб и необходимые силы и средства, которые могут быть задействованы при проведении превентивных, аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в случае возникновении ЧС.

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