В Ингушетии проходят всероссийские сборы по художественной гимнастике

Сборы проходят в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» под руководством опытных наставников: заслуженного тренера России, старшего тренера юниорского состава сборной команды России по художественной гимнастике, кандидата педагогических наук, хореографа-постановщика Екатерины Сергеевны Сиротиной; заслуженного тренера России, тренера высшей категории Ольги Александровны Царевой; мастера спорта России, первого тренера участницы Олимпийских игр, призера этапов Кубка мира Ульяны Трофимовой, тренера членов сборной команды Узбекистана Оксаны Александровны Шевченко; магистра хореографического искусства, выпускницы Московской государственной академии хореографии, лауреата международных и всероссийских конкурсов, артистки балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, солистки балета Государственного академического хора русской песни имени Николая Кутузова, хореографа-постановщика, художественного руководителя хореографической студии «Цветы России» Надежды Николаевны Юрковой; мастера спорта России, члена сборной команды России по художественные гимнастике, победителя и призера всероссийских и международных соревнований Алины Андреевны Арисовой; преподавателя хореографических дисциплин, воспитанницы Московской государственной академии хореографии при Большом театре, артистки драматического театра и кино Ксении Михайловны Первых.

Как сообщили в Минспорта региона, спортсменки получат новые знания и навыки, которые помогут им повысить свой уровень и достичь больших результатов на будущих соревнованиях.

Участников сборов разделили на группы в зависимости от уровня подготовки. В каждой группе будут проводиться индивидуальные и командные тренировки, а также занятия по технике, физической подготовке и психологии.

В сборах принимают участие более 250 спортсменок из 35 регионов страны — от Дальнего Востока до Москвы, такие как ДНР, Северо-Кавказский федеральный округ, Пермь, Крым, Севастополь, Москва, Южный федеральный округ и другие.

Отмечается, что в Ингушетии сборы по художественной гимнастике такого масштаба проводятся впервые, и это стало возможным благодаря руководителю Федерации художественной гимнастики республики Татьяны Прокопьевой и директору спортивно-тренировочного центра «Мужичи» Магомеду Евлоеву. В ноябре этого года старший тренер юниорского состава сборной команды России по художественной гимнастике Екатерина Сиротина посетила республику с проведением мастер-класса для нашей сборной по гимнастике, на котором приняла приглашение для проведения сборов в Ингушетии.