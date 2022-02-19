В Ингушетии произошла утечка нефти из-за опрокидывания автоцистерны
В Малгобекском районе Ингушетии в субботу вечером рядом с рекой опрокинулся «Камаз» с нефтью, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«В 19:15 поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малгобекского района о том, что по автодороге «Назрань-Малгобек» водитель автоцистерны «Камаз» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибших и пострадавших нет», — сказал он.
По данным собеседника, в результате инцидента произошла разгерметизация цистерны и розлив нефтепродуктов, ориентировочно четырех тонн.
Возгорания не произошло.
Находящихся жилых домов на расстоянии 100 метров нет.
По информации источника, ДТП произошло рядом с руслом реки, нефть из повреждённой цистерны течет прямо в русло.
Для минимизации ущерба экологии на текущий момент принимаются все необходимые меры.
На месте происшествия находятся руководство Малгобекского района, представители МЧС и правоохранительных органов. В связи с ЧП муниципальные власти намерены провести внеплановое заседание комиссии по ЧС.