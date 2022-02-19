Происшествие

В Ингушетии произошла утечка нефти из-за опрокидывания автоцистерны

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В Малгобекском районе Ингушетии в субботу вечером рядом с рекой опрокинулся «Камаз» с нефтью, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«В 19:15 поступило сообщение от диспетчера ЕДДС Малгобекского района о том, что по автодороге «Назрань-Малгобек» водитель автоцистерны «Камаз» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибших и пострадавших нет», — сказал он.

По данным собеседника, в результате инцидента произошла разгерметизация цистерны и розлив нефтепродуктов, ориентировочно четырех тонн.
Возгорания не произошло.

Находящихся жилых домов на расстоянии 100 метров нет.

По информации источника, ДТП произошло рядом с руслом реки, нефть из повреждённой цистерны течет прямо в русло.

Для минимизации ущерба экологии на текущий момент принимаются все необходимые меры.

На месте происшествия находятся руководство Малгобекского района, представители МЧС и правоохранительных органов. В связи с ЧП муниципальные власти намерены провести внеплановое заседание комиссии по ЧС.

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