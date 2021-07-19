В Ингушетии произошло ДТП с участием трех иномарок

Сообщение о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие поступило в ГУ МЧС по республике в 22:05 мск. По прибытии на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись 3 легковых автомобиля Ford, Toyota Camry и Mercedes-Benz.

Пострадавшие на машине скорой помощи доставлены в Ингушскую клиническую больницу в городе Назрани, дети среди них нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались сотрудники Ингушского поисково-спасательного отряда в количестве 3 человек и одна единица техники.