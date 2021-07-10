В Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и большегруза
В результате ДТП 10 июля в субботу с участием большегруза с кирпичами и бензовозом, водитель второй сгорел заживо в кабине автомашины, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.
«ДТП произошло по автодороге «Малгобек-Зязиков-Юрт». По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись фура по перевозке ГСМ (солярка) и КамАЗ по перевозке строительных кирпичей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека. Из них один погиб», — сказал собеседник.
По его словам, пострадавший доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.