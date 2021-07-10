В Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и большегруза

«ДТП произошло по автодороге «Малгобек-Зязиков-Юрт». По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись фура по перевозке ГСМ (солярка) и КамАЗ по перевозке строительных кирпичей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека. Из них один погиб», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавший доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.