ДТП

В Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и большегруза

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В результате ДТП 10 июля в субботу с участием большегруза с кирпичами и бензовозом, водитель второй сгорел заживо в кабине автомашины, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«ДТП произошло по автодороге «Малгобек-Зязиков-Юрт». По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись фура по перевозке ГСМ (солярка) и КамАЗ по перевозке строительных кирпичей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека. Из них один погиб», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавший доставлен в центральную районную больницу в городе Малгобеке.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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