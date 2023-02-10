В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,4

Незначительное сейсмическое событие произошло в Сунженском районе республики на глубине 18 км около 22 часов 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону со ссылкой на Северо-Осетинский филиал научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным МЧС, подземные толчки не ощущались, звонки от жителей не поступали. Пострадавших нет, разрушений также не наблюдается.

В штатном режиме работают все службы жизнеобеспечения республики.