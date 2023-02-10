Землетрясение

В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,4

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Накануне поздно вечером в Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла.

Незначительное сейсмическое событие произошло в Сунженском районе республики на глубине 18 км около 22 часов 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону со ссылкой на Северо-Осетинский филиал научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным МЧС, подземные толчки не ощущались, звонки от жителей не поступали. Пострадавших нет, разрушений также не наблюдается.

В штатном режиме работают все службы жизнеобеспечения республики.

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