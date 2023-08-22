Статистика

В Ингушетии производство скота и птицы в живом весе увеличилось на 86,5%

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В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства всех производителей в январе-июле текущего года в действующих ценах составил 9324,3 млн рублей или 101,8% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода 2022 года, сообщает Северо-Кавказстат.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 августа 2023 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье КРС на 0,7% (71021 голов), поголовье птицы увеличилось на 36,9% (485996), овец и коз насчитывается 314211 головы, увеличение составляет 4,3 %.

За 7 месяцев этого года производство молока по расчетам составило — 83007,150 тонны, что больше на 2,0% к соответствующему периоду 2022 года. Производство яиц увеличилось на 3,8% и составило 16850 тысяч штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 9419,788 т. По сравнению с аналогичной датой прошлого года — больше на 86,5%.

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