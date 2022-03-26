Прокуратура

В Ингушетии прокуратура добилась погашения долгов по зарплатам на 3 млн рублей

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Прокуратура Ингушетии добилась погашения долгов по зарплате на 3 млн рублей перед 291 работником за январь 2022 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 291 работником за январь 2022 года на общую сумму более 3 млн рублей. В связи с этим прокуратура города в адрес исполняющего обязанности директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)», — говорится в сообщении.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Исполняющий обязанности директора привлечен к ответственности в виде штрафа.

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