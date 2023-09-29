Прокуратура

В Ингушетии прокуратура помогла студентам вернуть пенсию по потере кормильца

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Прокуратура Ингушетии помогла двум студентам восстановить право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в надзорном ведомстве.

«При достижении 18-летнего возраста двум студентам была приостановлена пенсия по потери кормильца. После чего, мать детей подала заявления о возобновлении данных страховых пенсий и предоставила документы об их обучении в образовательном учреждении по очной форме в пенсионную службу. Решение о возобновлении пенсии по случаю потери кормильца принято не было», — рассказал собеседник.

По его словам, прокуратура внесла руководителю регионального отделения Социального фонда России представление об устранении нарушений закона.

Отмечается, что социальные выплаты студентам возобновлены, удержанные за указанный период денежные средства, а также федеральная социальная доплата к пенсии на общую сумму свыше 410 тыс. рублей выплачены им в полном объеме.

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