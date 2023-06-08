Прокуратура

В Ингушетии прокуратура потребовала лишить прав пятерых водителей с наркозависимостью

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Малгобекская городская прокуратура после проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, потребовала лишить прав пятерых водителей с наркозависимостью.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, установлено, что жители Малгобекского района, имеющие водительские удостоверения, состоят на учете в республиканском психоневрологическом и наркологическом диспансере, с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления наркотиков, синдром зависимости», что может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

В Малгобекский городской суд прокуратурой направлено 5 административных исковых заявлений о прекращении права управления ТС указанными гражданами.

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