В Ингушетии прокуратура потребовала лишить прав пятерых водителей с наркозависимостью

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики, установлено, что жители Малгобекского района, имеющие водительские удостоверения, состоят на учете в республиканском психоневрологическом и наркологическом диспансере, с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления наркотиков, синдром зависимости», что может создать угрозу жизни и здоровью граждан.

В Малгобекский городской суд прокуратурой направлено 5 административных исковых заявлений о прекращении права управления ТС указанными гражданами.