В Ингушетии прокуратура требует лишить водительских прав 10 человек с психическими расстройствами
Прокуратура города Назрани Ингушетии, после проведения проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, потребовала лишить водительских прав 10 местных жителей, состоящих на учете у врача-психиатра.
В надзорном ведомстве напомнили, что лицам, страдающим психическим расстройством, запрещено управлять транспортными средствами любых категорий, так как это создает угрозу другим участникам дорожного движения.
В Магасский районный суд республики направлены 10 исковых заявлений о признании недействительными водительских удостоверений в отношении указанных граждан.
Иски прокурора находятся на стадии рассмотрения.