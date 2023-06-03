Прокуратура

В Ингушетии прокуратура требует лишить водительских прав 10 человек с психическими расстройствами

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Прокуратура города Назрани Ингушетии, после проведения проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, потребовала лишить водительских прав 10 местных жителей, состоящих на учете у врача-психиатра.

В надзорном ведомстве напомнили, что лицам, страдающим психическим расстройством, запрещено управлять транспортными средствами любых категорий, так как это создает угрозу другим участникам дорожного движения.

В Магасский районный суд республики направлены 10 исковых заявлений о признании недействительными водительских удостоверений в отношении указанных граждан.

Иски прокурора находятся на стадии рассмотрения.

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