Прокуратура

В Ингушетии прокуратурой проводится проверка после падения с крыши здания рабочего

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Прокуратурой Джейрахского района республики проводится проверка после у падения рабочего с крыши здания при проведении строительных работ на территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи» сегодня, 6 декабря.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на место происшествия выехал прокурор муниципалитета Мурат Белхароев.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

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