В Ингушетии прокуратурой проводится проверка после падения с крыши здания рабочего

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на место происшествия выехал прокурор муниципалитета Мурат Белхароев.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.