В Ингушетии прокуратурой проводится проверка после падения с крыши здания рабочего
Прокуратурой Джейрахского района республики проводится проверка после у падения рабочего с крыши здания при проведении строительных работ на территории детского оздоровительного лагеря «Эрзи» сегодня, 6 декабря.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на место происшествия выехал прокурор муниципалитета Мурат Белхароев.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда.
По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.