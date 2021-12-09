В Ингушетии прошел бизнес-форум, посвященный новшествам и острым проблемам в финансовой сфере

«Участники мероприятия обсудили перспективы развития современных банковских технологий в информатизации экономических отношений, а также проблемы блокировки счетов по 115-ФЗ их причины и возможные действия. В рамках форума также были представлены современные сервисы дистанционного банковского обслуживания, всевозможные расчетные услуги, в том числе международные, эквайринг, депозиты, корпоративные карты и многое другое. Отдельной темой форума стало обсуждение принципов исламского банкинга и возможности практической реализации в бизнес-среде», — сказал Юсуп Погоров.

По его словам, мероприятие стало отличной платформой для обсуждения текущей ситуации по финансовым технологиям, новым и будущим тенденциям, современным банковским продуктам, а также по выстраиванию конструктивного диалога между бизнесом и представителями банковской сферы.

«Необходимо отметить, что в рамках форума было заключено соглашение с Центробанком, как регулятором по вопросам блокировки счетов по 115-ФЗ, и было сформировано обращение к исполнительной и законодательной власти с целью снизить немного контроль надзорных органов в отношении предпринимателей, которые сегодня сильно задавлены», — добавил Юсуп Погоров.

Отметим, что организатором мероприятия выступило Ингушское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» совместно с Отделением Национального банка по Ингушетии.

В качестве спикеров на мероприятии присутствовали заместитель Управляющего ЦБ по РИ Ярослав Чулков, руководитель Ингушского регионального филиала АО Россельхозбанк Владислав Ремезов, управляющий Ингушским отделением № 8633 ПАО Сбербанк Тимур Шадыжев, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России Галина Мушаилова, генеральный директор ТНВ "Финансовый Дом «Тасним" Хасан Местоев, начальник отдела взаимодействия с корпоративными клиентами Банк ВТБ (ПАО) г. Ставрополь Евгений Морозов и президент Торгово-промышленной палаты РИ Радмила Нальгиева.