В Ингушетии прошел ЕГЭ по математике в рамках досрочного этапа
В рамках досрочного этапа государственной итоговой аттестации в Ингушетии прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, на сдачу «царицы наук» в республике было заявлено 57 человек, из них 38 участников сдавали единый госэкзамен по математике профильного уровня, 19 — по математике базового уровня.
Экзамены прошли в штатном режиме, без технических или организационных сбоев, сообщила вице-премьер — министр образования региона Эсет Бокова.