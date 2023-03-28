ЕГЭ

В Ингушетии прошел ЕГЭ по математике в рамках досрочного этапа

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В рамках досрочного этапа государственной итоговой аттестации в Ингушетии прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, на сдачу «царицы наук» в республике было заявлено 57 человек, из них 38 участников сдавали единый госэкзамен по математике профильного уровня, 19 — по математике базового уровня.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технических или организационных сбоев, сообщила вице-премьер — министр образования региона Эсет Бокова.

 

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