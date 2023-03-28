В Ингушетии прошел ЕГЭ по математике в рамках досрочного этапа

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, на сдачу «царицы наук» в республике было заявлено 57 человек, из них 38 участников сдавали единый госэкзамен по математике профильного уровня, 19 — по математике базового уровня.

Экзамены прошли в штатном режиме, без технических или организационных сбоев, сообщила вице-премьер — министр образования региона Эсет Бокова.