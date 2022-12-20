В Ингушетии прошел фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени Раи Евлоевой

Мероприятие, проводимое Республиканским домом народного творчества под эгидой Минкультуры Ингушетии, прошло в Назрановском районном доме культуры.

Фестиваль собрал на одной площадке не только начинающих исполнителей и любителей, но и прославленных музыкантов. Участники приехали со всех уголков Ингушетии и представили на суд зрителей не только произведения Раи Евлоевой, но и народные.

В своем выступлении перед собравшимися исполняющий обязанности заместителя министра культуры Ильяс Евлоев поздравил всех участников и организаторов фестиваля, отметил неоценимый вклад Раи Евлоевой в культуру ингушского народа.

В рамках фестиваля состоялось также официальное закрытие Года культурного наследия народов России.

Напомним, что открытие Года культурного наследия в Ингушетии состоялось в начале весны в рамках республиканского фестиваля «Славься, Отечество мое», который проходил в Доме культуры сельского поселения Яндаре. В течение этого года в республике прошло множество ярких творческих проектов, среди которых форумы, фестивали, конкурсы, конференции и круглые столы, мастер-классы для детей и молодёжи, выставки и ярмарки мастеров художественных промыслов и ремёсел, гастроли национальных коллективов.

В Минкультуры отметили, что очень многое сделано за этот год в плане сохранения музыкального и литературного наследия ингушского народа: изданы сборники песен, нотные пособия для музыкальных школ, подготовлен ряд проектов к изданию. Также велась активная экспедиционная работа по сбору полевого материала и описанию объектов нематериального культурного наследия нашего народа.