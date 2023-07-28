В Ингушетии прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»
В Доме культуры сельского поселения Экажево прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации Федерального партийного проекта «Женское Движение Единой России».
В мероприятии приняли участие глава Назрановского района Амирхан Измайлов, старейшины, представители партии «Единая Россия» различных уровней.
Как отметили в администрации Назрановского района, участники мероприятия вспомнили погибших воинов, которые ценой своих жизней защищали Родину.
Амирхан Измайлов особо подчеркнул, что вся необходимая помощь семьям участников СВО будет обеспечена незамедлительно и оперативно.