В Ингушетии прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие глава Назрановского района Амирхан Измайлов, старейшины, представители партии «Единая Россия» различных уровней.

Как отметили в администрации Назрановского района, участники мероприятия вспомнили погибших воинов, которые ценой своих жизней защищали Родину.

Амирхан Измайлов особо подчеркнул, что вся необходимая помощь семьям участников СВО будет обеспечена незамедлительно и оперативно.