Форум

В Ингушетии прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»

0

В Доме культуры сельского поселения Экажево прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации Федерального партийного проекта «Женское Движение Единой России».

В мероприятии приняли участие глава Назрановского района Амирхан Измайлов, старейшины, представители партии «Единая Россия» различных уровней.

Как отметили в администрации Назрановского района, участники мероприятия вспомнили погибших воинов, которые ценой своих жизней защищали Родину.

Амирхан Измайлов особо подчеркнул, что вся необходимая помощь семьям участников СВО будет обеспечена незамедлительно и оперативно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МЧС по Ингушетии предупреждает о сильных дождях с грозами и градом
В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов
В горной Ингушетии реализуют проект «Маяки дружбы»
В Назрановском районе Ингушетии обсудили антитеррористическую защищённость избирательных участков
Наркоман- рецидивист получил 4 года колонии за хранение марихуаны и кражу женской обуви в Ингушетии
Представители центра «Мой бизнес» провели рабочую встречу с предпринимателями Малгобекского района
Новую дорогу к новой школе проложат в Назрановском районе Ингушетии
Юные самбисты из села Али-Юрт Ингушетии успешно выступили на первенстве республики
В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках марафона «Сила России»
В Карабулаке Ингушетии обсудили проблему долгостроев
Сотрудничество с главным центром спецсвязи по грузоперевозкам обсудили в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 