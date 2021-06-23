Футбол

В Ингушетии прошел футбольный турнир среди юных спортсменов к Всероссийскому олимпийскому дню

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На базе республиканской спортивной школы «Ангушт» в Малгобеке прошел футбольный турнир среди учащихся 2008-2009 годов рождения, посвященный Всероссийскому олимпийскому дню.

Как сообщили газете «Ингушетия» в РСШ, соревнования были организованы Олимпийским советом республики.

По результатам турнира первое место заняла группа юных футболистов под руководством Ахмеда Барахоева, второе — команда Исы Плиева из сельского поселения Плиево, а третье место заняли учащиеся РСШ Микаила Котиева.

Напомним, 23 июня 1987 года в сорока пяти странах мира прошел первый десятикилометровый олимпийский забег во имя популяризации массового спорта. На сегодняшний день число стран, устраивающих спортивные мероприятия в этот и ближайшие к дате дни, выросло до двухсот.

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