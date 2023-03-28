В Ингушетии прошел конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

По его словам, впервые конкурс на республиканском уровне прошел в 2014 году. С 2016 года творческое состязание приобрело статус межрегионального, и в нем стали участвовать лучшие ученики детских школ и колледжей искусств Северного Кавказа.

Организатором мероприятия как всегда стала Центральная школа искусств Ингушетии, в этот раз оно прошло в Театре юного зрителя, где собрались юные музыканты не только из Ингушетии, но и Кабардино-Балкарии, Чечни и Северной Осетии.

Участники были разделены на несколько групп, в зависимости от возраста. Оценивало выступления конкурсантов компетентное жюри, возглавляемое профессором Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова, заслуженная артистка РФ Маргарита Черных.

В итоге, в группе «А» первое место разделили воспитанницы преподавателя ЦШИ РИ А. Н. Макаровой Алия Мальсагова, Роза Мамилова и Дина Хидирова. На втором месте — Сара Дзаурова (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ) и Замбатова Лана (преподаватель Машитлова Е. В., ДШИ г. Терек). На третьем месте — Фатима Годоборшева (преподаватель Парагульгова Ф. М., ДШИ г. Карабулак).

В группе «В» призерами стали учащиеся ЦШИ. На первом месте — воспитанница А. Н. Макаровой Сафия Маматиева, на втором — ученица преподавателя А. М. Костоева Алиса Мальсагова и воспитанник З. А. Шадыжевой Ахмед Хамхоев, на третьем — также ученица Шадыжевой Латифа Цурова.

В группе «С» первое место жюри присудило Рабии Дзауровой (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), второе — Арине Джанаевой (преподаватель Хестанова З. Н., ДШИ г. Владикавказ), третье — Камиле Цокиевой (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ).

В группе «D» второе место заняла Хеда Хасиева, третье — Хеда Мусаева (обе — воспитанницы преподавателя Хестановой З. Н., ЧГИККИ имени В. А. Татаева).

Все победители и призеры конкурса были награждены дипломами, кубками и премиями. Отметили благодарственными письмами преподавателей и иллюстраторов, которые подготовили конкурсантов.

Завершилось мероприятие мастер-классом пианиста Анатолия Алексеевича Прокопьева.