В Ингушетии прошел квест-хакатон «Код будущего»

Мероприятие посетили депутат парламента Ингушетии Ахмед Дидигов и руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев.

Хакатон — это мероприятие, участники которого совместными усилиями (как часть единой команды или команды, соревнующейся с другими) решают некую проблему или задачу, в классическом варианте связанную с необходимостью разработки некоторого IT-решения.

Газета «Ингушетия» уже писала о том, что в декабре прошлого года на первом треке стартовали 1200 участников, объединенных в 80 команд, представлявших 62 школы республики. Во втором треке хакатона приняли участие 33 команды общей численностью 495 учащихся 8-11 классов школ региона. По итогам второй части второго этапа можно было набрать 30 баллов, и лучшие 15 команд прошли в финал. В финале были определены 10 победителей, которые разделили между собой 1 миллион рублей.

Напомним, лучшие сайты отбирались профессиональными членами жюри — айтишниками. По ходу финала также были проведены различные конкурсы с призами.