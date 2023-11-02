В Ингушетии прошел межклубный турнир по джиу-джитсу

«Мероприятие прошло в зале Academy Jiu-Jitsu Sunja. На соревнования приехали более 300 спортсменов и 8 команд из Ингушетии и Чечни», — рассказал Тагир Хамхоев.

Более 300 спортсменов 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 и 2018-2019 годов рождения оспаривали победу в общей сложности в 37 весовых категориях.

Как сообщил собеседник издания, первое общекомандное место занял чеченский клуб Academy Jiu-Jitsu Urus, второе почетное место у бойцовского клуба «Гаракх», а на третью ступень поднялся Sabr Jiu-Jitsu.

Напомним, 23 октября спортсмены из Ингушетии завоевали 41 медаль на турнире по джиу-джитсу в Грозном.