В Ингушетии прошел очередной этап Всероссийского марафона «Сила России»

В этот раз на легкоатлетические старты вышли спортсмены с

ограниченными возможностями здоровья. В частности, была проведена эстафета на дистанциях 60 и 100 м. Спортсмены, занявшие призовые места, получили грамоты, медали и ценные подарки.

Как отметил председатель Совета сторонников ВВП «Единая Россия» в республике Магомед Бекмурзиев, для участников состязаний это не только очередная возможность ощутить дух соперничества, но и живое общение, расширение круга знакомств и новые примеры преодоления.