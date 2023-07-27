Марафон

В Ингушетии прошел очередной этап Всероссийского марафона «Сила России»

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В Ингушетии прошёл очередной этап Всероссийского марафона «Сила
России» в рамках недели инклюзивного спорта.

В этот раз на легкоатлетические старты вышли спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья. В частности, была проведена эстафета на дистанциях 60 и 100 м. Спортсмены, занявшие призовые места, получили грамоты, медали и ценные подарки.

Как отметил председатель Совета сторонников ВВП «Единая Россия» в республике Магомед Бекмурзиев, для участников состязаний это не только очередная возможность ощутить дух соперничества, но и живое общение, расширение круга знакомств и новые примеры преодоления.

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