В Ингушетии прошел первый межклубный турнир по грэпплингу

«Турнир прошел на хорошем уровне. На соревнования приехали более 200 спортсменов и 15 команд из Ингушетии и Чечни. В организации мероприятия приняли участие бойцовский клуб Wild Division и народный проект «Безликие», — рассказал Тагир Хамхоев.

Более 200 спортсменов 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 и 2016-2017 годов рождения оспаривали победу в общей сложности в 32 весовых категориях: дети — 21, 24, 27, 30, 34+, 38, 45 кг; юноши — 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+, 55 и 55+ кг, и юниоры — 42, 46, 50, 55, 60, 66, 66+ кг.

Как сообщил «Ингушетии» организатор состязаний, первое общекомандное место завоевали борцы из клуба «Гаракх», вторыми стали представители Saparbaev Team, а почетное третье место досталось грэпплерам из клуба Buskaev Team.

«Наш клуб функционирует не так давно, но ребята обрадовали хорошими результатами. Это был хороший опыт, увидели свои сильные и слабые стороны, над которыми мы будем работать в будущем и покажем еще лучшие результаты! Также хотел бы выразить огромную благодарность организаторам Tiger Sports. Мероприятие было проведено на высшем уровне», — рассказал тренер чеченского клуба Buskaev Team.

По данным наставника, от клуба участвовали 11 ребят из них 4 получили первые места, один — второе место, и двое — третьи места, также ребята заняли третье командное место.

«У нас в дальнейшем большие планы в развитии бразильского джиу-джитсу, грэпплинга и воркаута в Ингушетии», — добавил Тагир Хамхоев.

Напомним, The Tiger Sports — независимый спортивный ресурс о бразильском джиу-джитсу, грэпплинге и воркауте в Ингушетии.