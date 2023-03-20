Фестиваль

В Ингушетии прошел республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое!»

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В Ингушетии состоялся фестиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!». Мероприятие было приурочено к празднованию 253-й годовщины единения Ингушетии с Россией.

Как рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества, фестиваль собрал в Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района юные таланты со всех уголков республики.

По словам собеседника, началось мероприятие с небольшого экскурса в прошлое родного края. Доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова напомнила участникам фестиваля, что союз, заключенный ингушами с Россией, был одинаково выгоден обеим сторонам. В составе большого и сильного государства ингуши получили возможность сохранить свою национальную идентичность и добиться высот, которыми гордятся современники.

«Сильная Россия — это сильные регионы, — подчеркнула Дзарахова. — В нашем несокрушимом союзе мы сможем сделать еще много полезного и нужного для нашей маленькой Ингушетии и для всей необъятной России».

Программа фестиваля началась с песни «ГIалгIайче» в исполнении вокальной группы Горского кадетского корпуса под руководством заслуженного учителя Ингушетии Любови Горбаковой. Кадетов сменил сводный детский хор из села Сагопши с песней «Родная Ингушетия моя».

Вокалисты, ансамбли, хореографические коллективы сменяли на сцене друг друга, исполняя патриотические композиции, народные мелодии и танцы.

Ведущая фестиваля Асет Абдурзакова напомнила присутствующим о таких важных датах, как воссоединении Крыма с Россией, 80-летие со дня разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, о создании Ингушской Республики.

Настоящим подарком для участников мероприятия стали выступления солистки Назрановского районного дома культуры Даяны Татриевой и образцового детского хореографического ансамбля «Таргим» из Карабулака. Завершающим аккордом программы стала песня «Ингушетия» в исполнении заслуженного артиста республики Адама Оздоева.

По окончании фестивальной программы началась торжественная церемония награждения ее участников. Дипломы, цветы, добрые пожелания и напутствия юным артистам стали искренней благодарностью за их труд.

Затем в фойе ДК всех участников и гостей фестиваля ждали выставки ингушских войлочных ковров и предметов декоративно-прикладного искусства.

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