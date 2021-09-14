В Ингушетии прошел республиканский турнир по футболу памяти погибших правоохранителей

На соревнование были приглашены родственники погибших сотрудников, которые, в свою очередь, выразили организаторам и участникам турнира огромную благодарность за увековечение памяти близких. Также в мероприятии приняли участие друзья и коллеги погибших сотрудников, которые тепло приветствовали юных футболистов и гостей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, турнир собрал шесть команд, включая команду «Энергетик» из города Прохладный, КБР. Первое место заняла футбольная дружина «Энергетик-1», второе место — «Спартак юниор», третье место — «Энергетик-2». По окончании соревнований состоялось торжественное закрытие, во время которого командам-победителям были вручены кубки и медали.