Футбол

В Ингушетии прошел республиканский турнир по футболу памяти погибших правоохранителей

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В Малгобеке на базе футбольной школы «Ангушт» прошёл республиканский турнир по футболу среди детей 2012-2013 годов рождения, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

На соревнование были приглашены родственники погибших сотрудников, которые, в свою очередь, выразили организаторам и участникам турнира огромную благодарность за увековечение памяти близких. Также в мероприятии приняли участие друзья и коллеги погибших сотрудников, которые тепло приветствовали юных футболистов и гостей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, турнир собрал шесть команд, включая команду «Энергетик» из города Прохладный, КБР. Первое место заняла футбольная дружина «Энергетик-1», второе место — «Спартак юниор», третье место — «Энергетик-2». По окончании соревнований состоялось торжественное закрытие, во время которого командам-победителям были вручены кубки и медали.

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