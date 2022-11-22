Бокс

В Ингушетии прошел республиканский турнир по тайскому боксу

0

В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии прошел республиканский турнир по тайскому боксу.

Организатором соревнований выступил президент Федерации тайского бокса региона и тренер спортшколы «Чемпион» Рамзан Хашагульгов.

На данном турнире воспитанники спортивной школы «Чемпион» из села Яндаре выиграли 6 медалей, 5 из которых золотые и одна серебряная. Так, победителями состязаний стали Султан, Ислам, Абдулмалик, Хасан и Мухаммед Хашагульговы. Второе место досталось Мухамаду Хашагульгову.

Напомним, этот вид спорта стал культивироваться в Ингушетии относительно недавно, после приезда на свою малую родину мастера спорта международного класса по тайскому боксу, чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, многократного чемпиона России и победителя Кубка мира Рамзана Хашагульгова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Крупнейшую бывшую свалку в Ингушетии засеяли сельскохозяйственными растениями
В следующем году будет возможен перерасчет платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов
В Ингушском госуниверситете прошла научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России»
Власти Малгобекского района предупредили жителей о травле грызунов
Сотрудники НБ Ингушетии рассказали заключенным о жизни Лайсат Байсаровой
В СКФУ прошел семинар «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности»
Почта России и ГТЛК собрались вместе развивать беспилотную логистику
В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с представителями среднего и малого бизнеса Ингушетии
В ряде регионов ФСБ в октябре задержала 68 подпольных оружейников
Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в Назрани 26 ноября
В России утверждены квоты приема на целевое обучение в вузах на следующий год

Главное

Яндекс.Метрика

 