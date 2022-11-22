В Ингушетии прошел республиканский турнир по тайскому боксу

Организатором соревнований выступил президент Федерации тайского бокса региона и тренер спортшколы «Чемпион» Рамзан Хашагульгов.

На данном турнире воспитанники спортивной школы «Чемпион» из села Яндаре выиграли 6 медалей, 5 из которых золотые и одна серебряная. Так, победителями состязаний стали Султан, Ислам, Абдулмалик, Хасан и Мухаммед Хашагульговы. Второе место досталось Мухамаду Хашагульгову.

Напомним, этот вид спорта стал культивироваться в Ингушетии относительно недавно, после приезда на свою малую родину мастера спорта международного класса по тайскому боксу, чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, многократного чемпиона России и победителя Кубка мира Рамзана Хашагульгова.