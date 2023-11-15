В Ингушетии прошел семинар для ветврачей и фермеров

По словам собеседника издания, собравшиеся имели возможность почерпнуть новые для себя знания сразу в нескольких направлениях, а именно: борьба с внешними и внутренними паразитами скота, лечение кровепаразитарных заболеваний, препараты для борьбы с паразитами для широкого спектра видов животных, современная антибактериальная терапия, профилактика бактериальных заболеваний у скота и многое другое.

Отмечается, что спикерами в рамках мероприятия выступили представители отечественной компании по производству и продаже ветеринарных препаратов «Апиценна» («Apicenna»).

«Благодарим организаторов данного мероприятия за возможность узнать что-то новое, вся предоставленная информация несомненно очень полезна и актуальна для нас», — подчеркнули участники.