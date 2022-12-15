Семинар

В Ингушетии прошел семинар по инклюзивной работе для сотрудников музеев

0

В Ингушетии состоялся трехдневный семинар для сотрудников музеев республики «Музейная инклюзия: от изучения целевой аудитории до реализации мероприятий», сообщила пресс-служба Мемориального комплекса жертвам репрессий, который выступил организатором мероприятия.

Семинар прошел в рамках проекта «Школа инклюзивного досуга» («ШКИД») — победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В первый день мероприятия с лекциями выступили куратор проекта «Инклюзивный музей» Динара Халикова, сурдопедагог-дефектолог Владислав Колесников, куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма Елена Шарова. Они рассказали об основных вопросах этики коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья, о музейной работе с глухими и слабослышащими, а также с незрячим и слабовидящими посетителями.

Во второй день семинара в роли спикеров выступили психолог Центра лечебной педагогики «Особое детство» Юлия Ахтямова и социальный педагог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра Евгения Хилькевич. Они рассказали сотрудникам музеев об особенностях работы с «необычными» посетителями.

Третья встреча в рамках семинара была посвящена взаимодействию с посетителями, имеющими особенности в развитии, и посетителями с инвалидностью. В роли спикера выступила заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея Ирина Донина.

Практическая часть семинара прошла в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии. Участникам предстояло рассказать о заранее подготовленном предмете из фонда музея языком, понятным для детей с ментальными особенностями.

По окончании семинара все участники получили сертификаты.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Развитие России продолжается в заданном лидером государства векторе — Глава Ингушетии
Заболеваемость гриппом в Ингушетии остается стабильной — Минздрав
В городе Назрани Ингушетии меняют лампы наружного освещения
Программу по развитию детско-юношеского спорта в Ингушетии утвердили до 2030 года
Карабулакские школьники побывали с экскурсией в городе воинской славы Ингушетии
В Ингушетии появится национальный брендовый маршрут
В Ингушетии подготовили законопроект о выделении земельных участков мобилизованным
Мэр столицы Ингушетии обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов
Украина может ввести санкции против олимпийского чемпиона Мусы Евлоева
Ингушский самбист Абдуллах Евлоев стал призером чемпионата СКФО среди взрослых
Хазир Джандаров стал призером первенства Санкт-Петербурга по рукопашному бою

Главное

Яндекс.Метрика

 