В Ингушетии прошел семинар по инклюзивной работе для сотрудников музеев

Семинар прошел в рамках проекта «Школа инклюзивного досуга» («ШКИД») — победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В первый день мероприятия с лекциями выступили куратор проекта «Инклюзивный музей» Динара Халикова, сурдопедагог-дефектолог Владислав Колесников, куратор просветительских и инклюзивных программ Музея русского импрессионизма Елена Шарова. Они рассказали об основных вопросах этики коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья, о музейной работе с глухими и слабослышащими, а также с незрячим и слабовидящими посетителями.

Во второй день семинара в роли спикеров выступили психолог Центра лечебной педагогики «Особое детство» Юлия Ахтямова и социальный педагог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра Евгения Хилькевич. Они рассказали сотрудникам музеев об особенностях работы с «необычными» посетителями.

Третья встреча в рамках семинара была посвящена взаимодействию с посетителями, имеющими особенности в развитии, и посетителями с инвалидностью. В роли спикера выступила заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея Ирина Донина.

Практическая часть семинара прошла в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии. Участникам предстояло рассказать о заранее подготовленном предмете из фонда музея языком, понятным для детей с ментальными особенностями.

По окончании семинара все участники получили сертификаты.