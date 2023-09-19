В Ингушетии прошел семинар по животноводству
Учебный семинар для животноводов республики прошел в стенах Министерства сельского хозяйства Ингушетии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе тренинга аграрии почерпнули для себя много полезной информации касаемо ухода за телятами, технологий кормления, особенностей рынков мясной и молочной продукции в ЮФО и СКФО, отличительных черт организма молодняка КРС и так далее.
Спикерами мероприятия выступили представители компании «Техкорм нутришен» Евгений Паулинь, Елена Захарова и Дмитрий Глухов.
Семинар прошел при поддержке ООО «Ингкорм».
Фермеры, присутствовавшие на образовательном семинаре, выразили благодарность организаторам за возможность узнать что-то новое в сфере скотоводства, а также подчеркнули, что подобные мероприятия нужно проводить чаще в регионе.
Отметим, что животноводство — основное направлении в сельскохозяйственной отрасли региона.